Wer Facebook und Instagram ohne Werbung nutzen will, zahlt künftig monatlich 9,99 Euro. Das hat Meta am Montag in einem Blogeintrag mitgeteilt. Doch es kann noch deutlich teurer werden:

Wer das Abo über das Smartphone abschließt, zahlt 12,99 Euro, statt 9,99 Euro. Damit will der Konzern die Zusatzkosten für die App-Betreiber abdecken.



Zudem wurde bereits mitgeteilt, dass der Preis nach einer Übergangszeit ansteigen wird. Um beide Plattformen ohne Werbung zu sehen, muss man dann acht Euro mehr zahlen. Wer nur Interesse an Instagram ODER Facebook hat, zahlt weiterhin 9,99 Euro monatlich. Das gilt ab dem 1. März 2024.

Das Bezahl-Abo hat der Konzern schon länger angekündigt, bislang war die Höhe der Kosten aber nicht bekannt. Mit diesen Zahlungen macht es sich der Konzern einfach – denn jetzt zahlen die Kunden für ihren eigenen Datenschutz. Woran liegt das?