„Die heilende Wirkung von Wasser reicht Jahrhunderte zurück, und das Eintauchen in heißes Wasser oder die Heilung mit heißem Wasser wird auf der ganzen Welt aus spirituellen, achtsamen und gesundheitlichen Gründen praktiziert“, sagt Dr. Tom Cullen, Assistenzprofessor für Forschung am Coventry Center for Sport und Biowissenschaften diese Woche der Sun.

Sein Team untersuchte die Stimmung, Herzfrequenz, Blutdruck, Durchblutung, Cortisol, thermische Wahrnehmung und Angstzustände gesunder Teilnehmer im Alter zwischen 26 und 60 Jahren.

Die Teilnehmer der Studie tauchten für drei halbstündige Sitzungen an drei Tagen in einen quadratischen Whirlpool ein, der Platz für bis zu sechs Personen bietet.

Nach dem Bad stellten die Teilnehmer fest, dass die Durchblutung ihrer Beine um durchschnittlich 345 Prozent zunahm – etwa die gleiche Wirkung wie 30-minütiges Joggen, so die Forscher.

Außerdem sank ihr Cortisolspiegel, also der Stresshormonspiegel deutlich – alles in allem großartige Ergebnisse, die sich gesundheitsfördernd auf unseren Körper auswirken.

