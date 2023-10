Verantwortlich für die Unterschiede beim Abnehmen sind die Hormone. So sorgt das männliche Geschlechtshormon Testosteron unter anderem dafür, dass der Körper mehr Muskelmasse aufbaut. Während der männliche Körper etwa sieben Milligramm Testosteron pro Tag produziert, bildet der weibliche Körper nur etwa 0,7 Milligramm des männlichen Sexualhormons. Das erklärt, warum Männer in der gleichen Zeit mit dem gleichen Krafttraining auch etwa dreimal so viele Muskeln aufbauen wie Frauen.

Und je mehr Muskelmasse ein Mensch besitzt, umso mehr Kalorien verbrennt er – und zwar auch dann, wenn er sich nicht bewegt. Das heißt, der sogenannte Ruheumsatz ist umso höher, je höher die Muskelmasse.

Das erklärt, warum Männer mehr essen können als Frauen, ohne zuzunehmen. Daher beträgt die empfohlene Kalorienzufuhr bei Frauen 2.000 Kilokalorien, während es bei Männern 2.200 bis 2.400 Kilokalorien am Tag sein dürfen.

