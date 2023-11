Damit die Kleidung während der Frosttrocknung unbeschädigt bleibt, sollte man einige Dinge beachten.

Sobald der Prozess der Sublimierung begonnen hat, ist von einer Unterbrechung unbedingt abzusehen. Die Kleidungsstücke dürfen also erst von der Wäscheleine genommen werden, wenn sie vollständig getrocknet sind. Wer seine Wäsche zu früh wieder reinholt, riskiert Schäden an den Textilien. (spot on news/mit mjä)