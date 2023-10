Die genannten Shops hebeln nicht nur europäische Verbraucherrechte aus. Auch der Käuferschutz zum Beispiel über Paypal greift in diesen Fällen nicht.

„Die Rücksendung der Ware wird in der Regel vorausgesetzt, um eine Erstattung von Paypal zu erhalten oder sich gegen eine Rechnung von Klarna wehren zu können. Doch wer will zunächst 50 Euro fürs Porto zahlen, um dann 30 Euro gutgeschrieben zu bekommen?“, so die Verbraucherzentrale.

Tipp: Die Verbraucherschützer empfehlen bei unbekannten Online-Shops, erst einen Blick ins Impressum zu werfen und nur dann zu bestellen, wenn dort eine vertrauenswürdige Adresse in Europa, besser noch Deutschland steht.

Vor allem sollte man sich nicht von den niedrigen Preisen blenden lassen. Die zweite Empfehlung der Verbraucherzentrale lautet: „Sind keine konkreten Informationen zu den Rückgabebedingungen zu finden, verzichten Sie lieber auf eine Bestellung.“