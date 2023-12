Die Ehefrau von Jamie Vardy (36), einem englischen Nationalspieler. Rebekah zeigt sich nicht nur in Stadien, sondern auch als Reality-Star in TV-Shows. So nahm sie 2017 bei der britischen Version von „Ich bin ein Star- holt mich hier raus“ teil. Außerdem konnte man sie 2021 bei „Dancing on Ice“ sehen. Laut der Zeitschrift The Sun wird ihr Vermögen auf circa 3,5 Mio. Euro geschätzt.