Als es Minuten später um Sport geht, gibt Fußballweltmeister Schweinsteiger zu: „Tennis finde ich härter als Fußball!“ Und das hat auch persönliche Gründe: „Wir spielen ja manchmal Tennis gegeneinander [...] Ich habe immer gedacht, da gibt es eine Chance. Aber dann spielst du gegen die Ana und du siehst nicht irgendeinen Funken von Erfolg, das ist unfassbar!“ Er warte immer noch auf den Moment, in dem er seine Frau, die 2008 die Weltrangliste anführte, in einem Satz besiegt. Die 36-Jährige muss schmunzeln: „Man sieht die Hoffnung in seinen Augen, das ist wirklich schön.“