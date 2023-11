Nach minutenlangem Standing Ovations für Thomas Gottschalk, will er endlich mit der Show anfangen und seinen ersten Gast vorstellen. Dazu holt der 73-Jährige ein bisschen aus und berichtet von Schweighöfers Film „Girl You Know It‘s True“, in dem er die Rolle des Musikproduzenten Frank Farian spielt.

Nachdem der Trailer zu Milli Vanilli im Hintergrund gelaufen ist, sagt Gottschalk: „Matthias Schweinsteiger als Frank Farian“. Ein kleiner Versprecher, der Thomas gar nicht auffällt und auch Matthias Schweighöfer kommentiert es nicht weiter. Den Zuschauern vor dem TV ist der Versprecher natürlich nicht entgangen und so gibt es auf X (ehemals Twitter) auch erste prominente Reaktionen. Schauspieler Marcus Mittemeier schreibt: „Ich dachte, ich hätte mich verhört. Aber ihr habt es auch gehört…“

