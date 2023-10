„Girl You Know It's True“: Hier den ersten Trailer zum „Milli Vanilli“-Film sehen!

Bei „Girl You Know It's True“ handelt es sich um ein internationales Filmprojekt von Wiedemann & Berg Film. Ex-“Alles was zählt“-Star Tijan Njie aus Deutschland und Elan Ben Ali aus Frankreich verkörpern das einstige Kult-Duo Milli Vanilli. Matthias Schweighöfer übernimmt als Musikproduzent Frank Farian eine weitere Hauptrolle.

Der Film erzählt die wahre Geschichte der beiden Tänzer Robert Pilatus und Fabrice Morvan, die als Gesangsduo „Milli Vanilli“ zu internationalen Superstars werden. Nur wenige Menschen wissen damals in den 80ern, dass die beiden nicht selbst singen, sondern nur ihre Lippen bewegen. Auf dem Höhepunkt ihrer Karriere gewinnt das Duo sogar einen Grammy. Doch 1990 platzte die Musik-Bombe.

Auslöser für die Enthüllung war ein Auftritt von Milli Vanilli bei einem Konzert für MTV am 21. Juli 1989 in den USA. Die beiden Männer traten vor 20.000 Fans auf. Doch als sie ihren Hit „Girl You Know It’s True“ performten, gab es ein Problem mit der Festplatte. Die Aufnahme blieb im Refrain hängen und wiederholte sich mehrfach.

Musikproduzent Frank Farian beichtete daraufhin, dass es sich um Playback-Gesang handelte und verpasste „Milli Vanilli“ damit den Todesstoß. Nun, über 30 Jahre später, schaffen es „Milli Vanilli“ mit ihrer Geschichte noch einmal auf die große Leinwand. (jve)