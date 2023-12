Das Paar nahm am Samstag (25. November) Platz auf Deutschlands berühmtester Couch. In der ZDF-Unterhaltungssendung „Wetten, dass..?“ wollte der 73-Jährige von von den beiden ehemaligen Profi-Sportlern wissen, ob man Disziplin und Durchhaltevermögen vererben könne.



Darauf hat Schweinsteiger eine klare Antwort: „Also bei unseren Kindern ist das so, dass wir sie da spielerisch lassen. Wenn da jetzt einer sagt, er würde gerne Tennis-Profi werden, dann würde ich natürlich schon ein paar Ratschläge geben.“



Doch diese Antwort schien Gottschalk nicht zu reichen: „Aber du vermeidest den Fußball-Profi, ihr habt ja drei Jungs!“ – Moment Mal, DREI JUNGS? Ja, hier rutscht dem Talkmaster einfach mal nebenbei das Geschlecht des dritten Kindes raus.



Und wie reagieren Schweinsteiger und Ivanović? Die nehmen die Enthüllung des Baby-Geschlechts ganz easy hin, lassen sich nichts anmerken und der einstige FC Bayern München-Profi antwortete: „Richtig, ja.“ Gut gelöst. (msu)