Nach Gottschalks Versprecher: Schweinsteigers nehmen Matthias Schweighöfer in die Familie auf

Bevor der Ex-Bayern-Star mit Ehefrau Ana Ivanovic (36) in Offenburg die Bühne betrat, bezeichnete Thomas Gottschalk nämlich den Schauspieler Matthias Schweighöfer, der den Trailer zu seinem neuen Film „Girl You Know It's True“ im Gepäck hatte, irrtümlich als Matthias Schweinsteiger.

Lese-Tipp: 23.302 Bierdeckel, 22.222 Dominos, 56 Waschmaschinen: Irre Zahlen und Fakten zu „Wetten, dass..?“