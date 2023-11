Für den Bühnenaufbau beansprucht die Show eine Fläche von etwa 70x35 Metern, während neun Kameraleute für die Aufnahmen sorgen. Bis zum 19. November 2022 wurde die Sendung insgesamt etwa 4.381 Minuten überzogen. Besonders beeindruckend: Insgesamt über 10.000 Kartenanfragen konnte „Wetten, dass..?“ pro Sendung verbuchen. Die nötigen Zuschauerplätze lagen je nach Aufzeichnungsort zwischen 1.400 und 3.500 Plätzen.

Im Laufe der Jahre kamen außerdem eine Vielzahl von Wett-Utensilien und Requisiten zum Einsatz. Autos gehörten dazu: 559 davon wurden in insgesamt 69 Wetten am häufigsten verwendet. Daneben wurden auch andere Requisiten in großer Stückzahl eingesetzt: Insgesamt 23.302 Bierdeckel, 22.222 Dominosteine, 11.412 Streichhölzer und sogar 56 Waschmaschinen waren in der Show bereits zu sehen.