All diese Bäumchen brauchen natürlich auch ihre Zeit und Fürsorge. Deswegen fängt das Ehepaar schon im Sommer mit dem Schmücken an. Und auch da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Die verrücktesten Ornamente und Kugeln hängen an den Plastik-Bäumchen.

Die Dekorier-Dauer hängt da natürlich von der Größe der Tanne ab: „Der dicke, große unten in der Diele, der dauert zwei Tage. Da bin ich nonstop am Schmücken. Da sind 1200 Kugeln drin“, erklärt Thomas Jeromin. Insgesamt haben er und seine Frau nach eigenen Angaben rund 104.000 Kugeln! Und all diese Deko kostet natürlich. Der Tannen-Liebhaber sagt selbst, dass er Bäume und Schmuck im Wert eines sehr guten Autos hätte.