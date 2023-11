Wirkungsweise:

Die Minipille ist frei von Östrogen und verhindert daher den Eisprung nicht. Das enthaltene Gestagen bewirkt die Verdickung des Schleimpfropfens vor dem Muttermund, hindert die Spermien am Aufstieg in die Gebärmutter und eine Nidationshemmung (Einnisten des Eis in der Gebärmutterschleimhaut)

Anwendung:

Durchgängige (28 Tage) orale Einnahme zur selben Zeit

Vorteile:

Geringe hormonelle Belastung; weniger Infektionen durch den Schleimpfropf

Nachteile:

Sehr zuverlässige zeitliche Einname erforderlich; Zyklusstörungen, Zwischenblutungen; wirkt erst nach 14 Tagen; ein Einnahmefehler bedingt eine 14-tägige Phase fehlenden Empfängnisschutzes; möglich: Gewichtszunahme