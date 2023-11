Sie bekommt zwei Babys, aber es sind keine klassischen Zwillinge!

Kelsey Hatcher aus Alabama, USA, erregt derzeit viel Aufsehen. Der Grund: Sie ist schwanger, mit gleich zwei Babys. Doch wer jetzt an klassische Zwillinge denkt, der hat weit gefehlt. Denn: Die Babys wachsen in zwei unterschiedlichen Gebärmüttern heran. Die ganze emotionale Geschichte und wie so ein doppelter Uterus aussieht, sehen Sie im Video.

