„Du hast etwas, das ich brauche!“

Mit solchen Botschaften in ihren TikTok-Videos sucht Katie Hallum eine Niere. Und tatsächlich meldet sich eine junge Frau bei Katie und will ihr das Organ spenden. Wie es den beiden jungen Frauen jetzt geht und was diese Transplantation für sie bedeutet, seht ihr im Video. (jsi)

