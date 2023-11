Der Bus kam aus bislang unklaren Gründen bei Cadolzburg im Landkreis Fürth nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit dem Heck gegen einen Baum, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Mehrere Scheiben des Busses zerbrachen daraufhin. Von den rund 50 Schülern in dem Bus erlitten mindestens sieben leichte Verletzungen. Ein Schüler wurde laut Polizei mittelschwer verletzt. Er kam in eine Klinik. Zahlreiche Einsatzkräfte des Rettungsdienstes versorgten die Insassen noch an der Unfallstelle.

