Safaris, Strände, atemberaubende Berge und faszinierende Kultur: Südafrika hat Urlaubern viel zu bieten. Dazu kommt ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, angenehmes Wetter und Gastfreundschaft. Doch es gibt eine Schattenseite: eine hohe Kriminalitätsrate und viele Gewaltverbrechen. Seit mehreren Monaten laufen in Südafrika Gerichtsverfahren aufgrund zweier Vorfälle, deren Opfer Deutsche gewesen sind.

Vor einem Jahr (3. Oktober 2022) endete der Urlaub eines 67-Jährigen aus Hessen tödlich. Er war mit drei weiteren Deutschen auf dem Weg zum berühmten Krüger-Nationalpark (Kruger National Park). Das Auto der Gruppe wurde kurz vor dem Numbi-Eingang überfallen. Die Täter erschossen den Mann aus Fulda, der den Wagen fuhr.

Wenige Monate später verschwand ein 22-Jähriger aus der Nähe von Cottbus spurlos während einer Wanderung in der Touristenmetropole Kapstadt. Der Mann gilt seit Mitte Februar als vermisst. Bergwacht, Polizei und von der Familie engagierte Privatdetektive suchten über Wochen verzweifelt - vergeblich. Fünf Verdächtige wurden des Raubüberfalls angeklagt, nachdem Gegenstände des Vermissten in ihrem Besitz gefunden wurden.

In beiden Fällen sitzen mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft. In beiden Fällen zieht sich das Verfahren hin. Gerichtstermine werden immer wieder verschoben. Es fehlt an wichtigen Informationen, handfesten Beweisen. Das südafrikanische Justizsystem arbeitet langsam, auch wegen des schieren Volumens an Verfahren.