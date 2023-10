Todesfalle Deo-Challenge! Leonie (17) erstickt nach Mutprobe

Wenn ein vermeintlicher Spaß im Internet zur Todesfalle wird.

Die Folgen der so genannten Deo-Challenge, die vor allem auf TikTok viele jugendliche Nachahmer fand, sind verheerend, die 17-jährige Leonie aus Scharbeutz bezahlte sogar mit ihrem Leben. Was dahintersteckt? Teenager sprühen sich so lange wie möglich kaltes Deo-Spray auf die Haut – bis zur absoluten Schmerzgrenze und darüber hinaus. Ein Vorgehen, das große Gefahren birgt: Es können Brandblasen und offene Wunden entstehen, Gewebe kann absterben, das Deo wird – ungesunderweise – über einen langen Zeitraum eingeatmet.

Die Folgen in Leonies Fall sind noch dramatischer: Die 17-Jährige erleidet einen Kreislaufstillstand, am Ende erstickt sie. Dass solch eine Internet-Challenge tödlich enden kann, hätte Leonies Vater nie für möglich gehalten. Jetzt muss er um seine Tochter trauern – ein Schicksal, dass er anderen Eltern ersparen will. Deswegen möchte er Aufmerksamkeit schaffen und wachrütteln – mehr dazu sehen Sie im Video! (mkr/vdü)

