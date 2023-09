Tobias‘ Fall ist kein Einzelfall, schildert die Anwältin Beatrice Riehm RTL. In der heutigen Zeit, in der sich Familienkonstellationen stark gewandelt hätten, bedürfe es Reformen, um die Gesetze auf die neuen Strukturen anzupassen. „Der Gesetzgeber hat bisher nicht Schritt gehalten.“ Für die Anwältin ist klar: Es geht an erster Stelle um das Kindeswohl. Doch hinter dem Wunsch von Tobias steckt mehr: „Wie lange dauert es überhaupt für ein Kind, eine sozialfamiliäre Beziehung aufzubauen?“ Das Gericht wollte derzeit vermeiden, dass es in solchen Fällen zu Streit unter zwei Vätern komme.

Der Anwalt der Mutter sagt auf Nachfrage: „Das gefährdet den Familienfrieden, und dieser Familienfrieden ist sehr wichtig für das Kind.“ Doch ist es so, dass eine Familie, in der drei Menschen das Sorgerecht haben, wirklich mehr streitet? Psychologen sind anderer Ansicht: Sie weisen darauf hin, dass Konstellationen mit drei Erziehungsberechtigten nicht zwangsläufig zu Streit und Konflikt führen müssen. Peter Zimmermann vom Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen betont, um das Engagement der Beteiligten einzuschätzen, müsse man den Einzelfall prüfen.

Und auch das Verfassungsgericht selbst ist sich bewusst, dass hier vielleicht eine neue Behandlung leiblicher Väter im Raum steht: Verfassungsrichter Henning Radtke macht gleich zu Beginn der mündlichen Verhandlung deutlich, dass das Gericht in einer früheren Entscheidung zwar davon ausgegangen sei, dass sich mehr als zwei Elternteile wegen möglicher Kompetenzstreitigkeiten und Rollenkonflikte negativ auf das Kind und das Kindeswohl auswirkten könnten. Die Grundlagen dieser Annahme seien nun aufzuklären.



Bis eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts fällt, vergehen höchstwahrscheinlich Monate – eine bange Zeit für Tobias. Der deutschen Presseagentur erzählt er: „Wenn ich mein Kind abhole, sieht es mich, rennt auf mich zu und ich krieg Küsschen.“ Sein Sohn nenne ihn Papa – den neuen Mann an der Seite seiner Mutter allerdings nicht. (mit dpa)