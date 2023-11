Tierschützer geschockt: Schon wieder tote Riesenschildkröte gefunden

„Diese Schildkröte sah schon sehr brutal zertrümmert aus“, berichtet Tierschützer Stefan Klippstein im Gespräch mit RTL am Mittwoch (8. November). Es habe so ausgesehen, als sei sie vom Balkon geschissen worden oder wäre mit einem schweren Gegenstand zerschlagen worden. „Der Anblick dieser wunderschönen Tiere im Müllcontainer ist total schockierend“, sagtKlippstein. Er habe die dritte Schildkröte nach dem Tipp einer Bekannten am Samstag aus dem Müllcontainer geholt, wo sie entdeckt wurde. Zuvor sei sie - wohl am Donnerstag oder Freitag (2. oder 3. November) - in einem Plastikbeutel verpackt am Wegesrand entsorgt worden. Ihr Panzer sei gebrochen und kaputt gewesen. Klippstein geht deshalb davon aus, dass das Tier getötet wurde.

