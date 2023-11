An der im JAMA Neurology Journal erschienenen Kohortenstudie von Matthew Pase, von der Monash School of Psychological Sciences und dem Turner Institute for Brain and Mental Health in Melbourne, Australien, nahmen 346 Probanden mit einem Mindestalter von 60 Jahren teil.

Wie in der Veröffentlichung der Framingham Heart Study erklärt wird, mussten sie an zwei sogenannten Nacht-Polysomnographie-Untersuchungen – also an zwei Schlafuntersuchungen – teilnehmen, die in den Zeiträumen 1995 bis 1998 und 1998 bis 2001 stattfanden.

In den darauffolgenden 17 Jahren habe man die Probanden dann auf mögliche Demenzsymptome hin beobachtet.