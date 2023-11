Die Gewerkschaften fordern: 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr. Nachwuchskräfte sollen 200 Euro mehr erhalten. Verhandelt wird unter anderem für Lehrkräfte an Schulen, Lehrende an Hochschulen sowie Pfleger und Ärzte an Unikliniken. Strafvollzug und Justizwesen sind genauso betroffen. Die zweite Runde der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Länder sei ergebnislos verlaufen, erklären die Gewerkschaft Verdi und der Beamtenbund dbb am Freitag (3. November).

„Die Arbeitgeber verschließen die Augen vor dem massiven Personalmangel im öffentlichen Dienst der Länder, der Belastungssituation der Beschäftigten und der unzureichenden Bezahlung. Wir werden die Warnstreiks deshalb in der Zeit vor der nächsten Runde massiv ausweiten“, kündigt Verdi-Chef Frank Werneke an.