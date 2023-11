Nachbarn hörten offenbar einen ohrenbetäubenden Lärm, dann schlug wohl etwas in das abgestellte Auto ein, berichtete der französische Sender. Im Dach klafft ein großes Loch, auch die Rückbank wurde laut dem TV-Sender zerstört. „Ich zittere immer noch“, sagt ein Nachbar vor der Kamera. Ein anderer spricht von einem „großen Beben“ und sagt, es sie „überwältigend“ gewesen.

Passiert ist dieses wunderliche Ereignis gegen 7 Uhr am Montagmorgen. Die Polizei traf am Tatort in Straßburg ein, suchte nach dem Besitzer des zerstörten Autos und fand ihn schließlich. Er habe die Beamten gefragt, was los sei, schilderte der Wagenbesitzer im Interview. „Sie sagten: ,Es ist kompliziert, Sie werden schon sehen …’“ Den riesigen Schaden an seinem Auto konnte er offenbar kaum glauben, konnte letztendlich aber laut dem Sender sogar über den Vorfall lachen. Ob tatsächlich ein Meteorit in das Auto einschlug, ist noch unklar. Solche Vorfälle sind äußerst selten, jedoch passierte dies zumindest in Frankreich erst vor wenigen Monaten. Dabei schlug ein Meteoritenfragment in ein Feld in der Normandie ein und wurde später von einem Studenten gefunden.