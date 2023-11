Es geht um das Heimspiel zwischen dem SV Werder Bremen und Bayer Leverkusen im März dieses Jahres. Tim Wiese ist mit seiner Tochter Alina Gast in der VIP-Loge, in der Studentin Nicole J. bedient. Die 20-Jährige erzählt heute der Richterin: „Ich bin ganz normal reingegangen und habe gefragt, ob jemand was trinken möchte. Ich hatte ein Tablet in der Hand, bin an Herrn Wiese vorbeigelaufen. Ich bin auch Fan von ihm und wusste, wer er ist.“ Kurz danach habe sie einen Satz aufgeschnappt: „Ich habe dann mitbekommen, wie er gesagt hat: “Gott sei Dank bedient uns diese Negerin nicht“. Das hat mich sehr getroffen. Ich habe zwar keinen Kollegen Bescheid gesagt oder sonstiges. Ich habe das nach Feierabend meinen Vorgesetzen erzählt“.

Lese-Tipp: Tim Wiese bricht sein Schweigen und distanziert sich von Rechten