In einer Studie aus dem Jahr 2018 wurde festgestellt, dass natürliche Stoffe aus Rosskastanien wirksam gegen Spinnenansiedlungen sind. Platziert also Rosskastanien in den Ecken des Hauses, in denen sich Spinnen gerne niederlassen.

Eine weitere gute Möglichkeit, Spinnen auf natürliche Weise loszuwerden, ist die Verwendung von Zitrone. Spinnen hassen Zitrusfrüchte, also ist das die perfekte Waffe. Reibt die Fensterbänke, Bücherregale und alle anderen Orte, an denen sie sich verstecken könnten, mit Zitronenschalen ein. Auf diese Weise können Spinnen ganz einfach aus der Wohnung ferngehalten werden!

Es wird angenommen, dass Spinnen den Geruch von Eukalyptus nicht mögen. Zieht also den Anbau von Eukalyptus als Zimmerpflanze in Betracht, um die Spinnen davon abzuhalten, sich in euren vier Wänden niederzulassen.

Wer also Angst vor den Krabbeltieren hat oder einfach nur verhindern will, dass sie Spinnweben hinterlassen, dem kann es helfen, zu wissen, wie man sie aus dem Haus fernhält. Wie beispielsweise mit diesen neun wirksamen Hausmitteln – die überraschend einfach sind!

Lavendel

Lavendel riecht zwar für Menschen gut, aber Spinnen mögen ihn nicht! Füllt also eine Sprühflasche fast voll mit warmem Wasser, gebt sieben Tropfen ätherisches Lavendelöl und einen Esslöffel Spülmittel hinzu. Schüttelt die Flasche und sprüht die Mischung dann auf die problematischen Bereiche. Ein gutes Mittel für das Schlafzimmer, da es den ganzen Raum herrlich duften lässt!

Schaltet die Außenbeleuchtung aus!

Es ist kein Geheimnis, dass Licht Insekten anzieht - und was fressen Spinnen am liebsten? Richtig: Insekten. Lockt ihr also Insekten durch Licht an, kommen Spinnen ganz automatisch auch hinzu.

Holt euch eine Katze!

Ein vierbeiniger Freund auf Samtpfoten ist ein erfahrener Jäger und wird sich um alle Spinnen kümmern, die auf dem Boden oder auf den Möbeln herumkrabbeln. Dies ist eine der effizientesten Methoden, um Spinnen ohne Chemikalien loszuwerden – wenn auch eine eher langfristige Lösung.

Tierfutter abgedeckt aufbewahren

Viele wissen es nicht, aber auch Tierfutter zieht Spinnen an. Warum? Es ist ähnlich wie mit der Beleuchtung: Fleischhaltiges Tierfutter zieht Fliegen und anderes Ungeziefer an. Im Umkehrschluss lockt ihr so also auch Spinnen an. (ija)