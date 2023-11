Schweinegrippe in Großbritannien: Droht uns jetzt die nächste Pandemie?

Die UKHSA versucht derzeit die Kontakte der infizierten Person ausfindig zu machen, um eine mögliche weitere Verbreitung des Virus zu verhindern. Aber noch viel wichtiger: Die Behörde will die Infektions-Quelle ermitteln. Denn im Unterschied zu vorherigen Fällen hatte der Brite keinen Kontakt mit Schweinen. Bedeutet das, dass das Virus bereits unentdeckt in Menschen zirkuliert?

Normalerweise überwinden Schweinegrippeviren die Artenbarriere, indem sie Menschen infizieren, die in engem Kontakt mit Tieren stehen. Deshalb werden beispielsweise Menschen, die mit Hühnern arbeiten, regelmäßig auf die Vogelgrippe untersucht. In seltenen Fällen könnten Influenzaviren, die bei Vögeln oder Schweinen vorkommen, auch symptomatische Infektionen bei Menschen auslösen, erklärt das Robert Koch-Institut (RKI). Aber selbst wenn dem Virus dieser Sprung gelingt, ist es in den allermeisten Fällen auch schon das Ende der Geschichte. Da es nicht gut genug an menschliche Zellen angepasst ist, kann es sich nicht von Mensch zu Mensch auszubreiten.

Dennoch: „Bei zoonotischen Infektionen besteht immer die Gefahr, dass sich die – für das menschliche Immunsystem unbekannten – Viren an den Menschen anpassen“, schreibt das RKI. „Wenn solche Viren die Fähigkeit erlangen, von Mensch zu Mensch übertragen zu werden, können sie eine Pandemie auslösen.“