Schwangere Chethrin Schulze: Was hinter ihrer plötzlichen Auszeit steckte

Auf dem Instagram-Profil der Schwangeren war es in letzter Zeit auffällig still. Während sie ihre Community sonst fast täglich mit gut gelaunten Storys begrüßte, war bis vor Kurzem absolute Funkstille angesagt. Fans rätselten unter ihren älteren Beiträgen, ob das Kind vielleicht schon längst das Licht der Welt erblickt hat. Schließlich hatte Chethrin ja kürzlich auch erst von frühzeitigen Wehen berichtet.

Etwas später klärt Chethrin dann auf, warum es so still war: „Wir hatten so viel zu tun, dass ich einfach Social Media deaktiviert habe und das hat mal gut getan!“

