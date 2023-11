Es ist wohl ein glücklicher Zufall, dass ein Nachbar am Freitagnachmittag bemerkt, wie Rauch aus einer angrenzenden Wohnungstür strömt. Er ruft die Feuerwehr, kurze Zeit später treffen Feuerwehrleute in der Bahnhofsstraße in Schmalkalden ein. In der Wohnung kann schnell die Quelle des Rauches ausgemacht werden. „Demnach brannte bzw. schmorte eine Kaffeemaschine, welche auf einer Glasplatte auf dem Herd stand. Eine Herdplatte war eingeschaltet“, berichtet die Polizei.

In der Wohnung befanden sich zum Zeitpunkt der Rauchentwicklung zwar keine Personen – jedoch fünf Babykatzen. Siewaren der Situation hilflos ausgeliefert und atmeten die Rauchgase ein. Nach der Rettung wurden sie der Tierauffangstation übergeben. Einem Sprecher der Feuerwehr zufolge waren die Tiere jedoch nicht in einem kritischen Zustand.