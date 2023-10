Fetter Rekord an der Angel! Kapitän Kirk Kirkland und Art Weston gelingt es in Texas sämtliche Angelrekorde zu brechen. Mit dem sogenannten Alligator-Hecht hing ihnen ein 130 Kilogramm schweres und 2,5 Meter langes Koloss an der Angel. Wie dieses Tier aussieht, das sehen Sie im Video. (awo)