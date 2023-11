In einer Telefonkonferenz habe die chinesische Gesundheitsbehörde am Donnerstag (23. November 2023) betont, dass sie keine ungewöhnlichen oder neuen Krankheitserreger entdeckt habe, so die WHO.

Die Erkrankungen gingen auf mehrere bekannte Atemwegserreger zurück, darunter Rhinoviren, RSV (Respiratorisches Synzytial-Virus) und Mykoplasmen-Infektionen (Mycoplasma pneumoniae), berichteten die chinesischen Behörden der WHO.

Dabei handelt es sich um zellwandlose Bakterien, die nur bei Menschen vorkommen und weltweit verbreitet sind.

Lese-Tipp: Mit diesen 3 Tricks bleiben Sie gesund, wenn Ihr Kind krank ist