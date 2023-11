„Down! Set! Go!“ heißt es am 4. November 2023 für sechs Promis in der Football-Show bei RTL.

Die sechs Kandidaten duellieren sich in verschiedenen Mini-Spielen, die sich thematisch alle rund um den American Football drehen. Wer zeigt den größeren Kampfgeist? Und in welchen Promis steckt mehr Football-Profi? Das „Promi Touchdown - Die Football-Show“ gibt es am Samstag, 4. November 2023 um 20.15 Uhr bei RTL zu sehen.