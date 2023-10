"Promi Touchdown – Die Football-Show" bei RTL: Daniel Hartwich moderiert die wildeste Footballparty des Jahres

Get ready for Kickoff! Beim „Promi Touchdown“ dreht sich alles um Spaß, Schnelligkeit und Teamgeist, wenn zwei prominente Teams in sieben spektakulären Spielen gegeneinander antreten. Im großen Finale zeigt sich dann, welches Team ein wahrer Football-Meister ist und wer die Trophäe mit nach Hause nimmt.

Die zwei Teams bilden Oliver Pocher, Ralf Moeller, Valentina Pahde, Giovanni Zarrella, Hans Sarpei und Ekaterina Leonova.

Seien Sie dabei, wenn Daniel Hartwich am 28. Oktober 2023 in Mainz zum Promi-Football-Spektakel lädt. Also nichts wie ran und gleich HIER Tickets sichern – wir freuen uns! (ngu)