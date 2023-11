Peter Klein war bereits am Samstag (18. November) in den TV-Container eingezogen und traf jetzt nichtsahnend auf seine Ex. Dass die zwei immer noch nicht gut aufeinander zu sprechen sind, wurde schnell deutlich. Trotzdem mussten sie nur kurze Zeit nach Iris’ Einzug die erste gemeinsame Challenge antreten.

So sollten die Mutter von Daniela Katzenberger und ihr Noch-Ehemann mit dem erspielten Geld für die Bewohner einkaufen gehen. Tatsächlich gelang es den beiden, das gesamte Budget in der vorgegebenen Zeit auszugeben – ohne vielmiteinanderzu reden. Peter und Iris scannten abwechselnd die Einkäufe ein und ignorierten sich dabei weitestgehend. Auffällig: Während ER sich vor allem auf die Nudeln stürzte, langte SIE bei Prosecco, Chips und Schokocreme zu.

Ob es weiterhin so friedlich bleibt, ist vermutlich nicht zu erwarten. Schließlich zog Iris erst vor Kurzem erneut über Yvonne Woelke her, die der Grund für das Ehe-Aus sein soll.

