Hat in seinem Leben auch schon mal glücklicher geguckt: Peter Klein ist gar nicht angetan vom Einzug seiner Ex Iris Klein ins Promi-Big-Brother-Haus.

Iris Klein hatte sich vor ihrem Einzug bei „Promi Big Brother“ bereits ausgemalt, WIE geschockt ihr Noch-Ehemann Peter Klein reagieren wird, wenn sie im Haus auftaucht: „Der wird mich sowas von hassen. Und alleine sein Gesicht zu sehen, das ist es schon wert. Ich werde auf jeden Fall da drinnen ‘ne Bombe platzen lassen. Ich freue mich, wenn auch er ausflippt.“

Den Einzug seiner Ex muss Peter erstmal verkraften. Fast regungslos sitzt er auf dem Sofa, während alle anderen aufspringen und Iris (knappes schwarzes Kleid, Glitzer-Stiefel) begrüßen. Ihr Look sexy, ihr Auftritt absolut selbstbewusst! Was in diesem Moment wohl in seinem Kopf vorgeht?

Schließlich fängt Peter sich, steht auch auf – und setzt sich postwendend wieder auf die Couch. Behauptet, er habe geahnt, dass Iris einziehen werde: „Man hat es im Vorfeld schon getrascht. Man macht sich auch so ein paar Gedanken ‘drüber, logisch. Ich habe gehofft, dass es nicht so ist. Aber jetzt ist es so. Ich bin ruhig, ich bin erwachsen. ICH bin erwachsen. Denk an meine Worte...“

Und was Iris im Haus erreichen will? Vor dem Einzug kündigt sie an: „Denkst du, ich gönne meinem Ex den Sieg? Nie und nimmer! Ich bleibe bis zum Schluss.“

