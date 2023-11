Peter oder Iris – Welches Team bist du?

Sie gönnen sich gegenseitig nicht mal mehr die Butter auf dem Brot und jetzt das! Die Streithähne Iris und Peter Klein ziehen bei „Promi Big Brother“ wieder unter ein Dach. Die öffentliche Schlammschlacht dürfte damit in eine neue Runde gehen und die Zuschauer in zwei Lager spalten. RTL.de will wissen: Welches Team seid ihr? Jetzt abstimmen.

