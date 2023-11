Jenny Frankhauser verteidigt Mama Iris Klein und schießt gegen Yvonne Woelke

Nach der überraschenden Bekanntgabe, dass Iris Klein (56) zusammen mit Ex Peter Klein (56) in den „Promi Big Brother“-Container einziehen wird, überschlagen sich die Ereignisse förmlich. Aber von vorne.

Zunächst hatte sich Peters Angeblich-Affäre Yvonne Woelke zu Wort gemeldet und kräftig gegen Peters Ex-Frau Iris geschossen. Sie könnte nämlich ihren „Ar*** drauf verwetten“, dass mit dem Einzug jetzt Iris’ Masterplan endlich aufgegangen sei, mutmaßt sie in ihrer Instagram-Story. „Das war alles von Australien bis jetzt geplant. (...) Sie wollte schon SO lange ins ‘Promi Big Brother’-Haus. Jedes Jahr hat sie sich beworben und hat es nicht geschafft. Und jetzt dank Peter hat sie es geschafft!“, unterstellt sie der 56-Jährigen. Yvonne ist empört, dass sich Iris in jede Show „schmuggelt“.