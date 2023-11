Iris Klein schießt gegen Yvonne Woelke: „Sie braucht einen Exorzisten“

Zwischen der Mutter von Daniela Katzenberger (37) und der angeblichen Affäre von ihrem Ex Peter Klein (56) geht es gerade richtig zur Sache. In der Vorschau für die erste Folge, die am Donnerstag ausgestrahlt wird, nennt Iris ihre Kontrahentin eine „erfolglose Schauspielerin“ und „Ehebrecherin“. „Sie braucht einen Exorzisten, denn ich bin ja in ihrem Kopf“, so die 56-Jährige. „Sie redet seit einem halben Jahr von nichts anderem als von mir.“

Das lässt Yvonne nicht auf sich sitzen und schlägt jetzt in ihrer Instagram-Story zurück. „Wer ist nochmal I.K. Die Mutter von… Die Ex von… Die Busenfreundin von… Ups… Zu mehr hat es nicht gereicht. Macht mich traurig.“

Eine Antwort von Iris Klein lässt nicht lange auf sich warten. „Was ich im Leben geleistet habe?“, kontert sie auf Instagram. „Ich habe drei Kinder groß gezogen und allen geht es gut. Ich habe 33 Jahre in der Gastronomie gearbeitet und seit 1996 immer wieder mal im Fernsehen. Seit fünf Jahren bin ich hier bei Instagram in der Werbebranche tätig und kann gut davon leben und nochmals... Ich bin gerne die Oma von!! Darauf bin ich sehr stolz.“