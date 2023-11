Auch, wenn sie bei der „Jubiläumsgala - 15 Jahre DJ Hitparade (von und mit Uwe Hübner)" zu zweit über den roten Teppich laufen und (mal wieder) den Eindruck erwecken, ein Paar zu sein, weist Yvonne Woelke das in unserem Interview zurück. Peter Klein und sie seien „immer noch Freunde“, betont sie. Aber sie ist glücklich, über die Freundschaft zum Ex von Iris Klein: „Ich bin froh, dass Peter an meiner Seite ist. Weil der ganze Rummel und der ganze Hate, er baut mich da ein bisschen auf.“

Peter bleibt in unserem Interview stumm. Hoffentlich sind sich die beiden einig, was ihren Beziehungsstatus angeht.