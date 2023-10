Lese-Tipp: Ganz schön krass, oder? Désirée Nick schießt gegen Iris Kleins Playboy-Pläne!

Darüber, welcher Name es stattdessen werden soll, war sich die Mutter von Jenny Frankhauser und Daniela Katzenberger in ihrer Instagram-Story zunächst unsicher. Sie witzelt: „Entweder nehme ich meinen Mädchennamen wieder an oder ich heirate wieder oder lasse mich von einem Prinzen adoptieren.“ Jetzt steht laut Management fest: Iris will ihren Mädchennamen Kruschwitz wieder annehmen.

Von der Namensänderung erhoffe sie sich „einen Neuanfang und einen sauberen Strich ziehen zu können.“