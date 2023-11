Nach dreijähriger Pause fand am 4. November in Berlin die mittlerweile 27. Operngala zugunsten der Deutschen AIDS-Stiftung statt. Grund genug, mal bei den anwesenden Promi-Damen nachzuhören, wie sie es eigentlich mit der Verhütung halten. „Damals war ich, was das Thema angeht, sehr schüchtern – zum Beispiel an der Kasse eine Packung Kondome kaufen“, gesteht uns Evelyn Burdecki (35) im RTL-Interview und verrät: „Ich habe dann irgendwie meine große Schwester vorgeschoben.“ Solche Scham kennt Rapperin Katja Krasavice (27) nicht. Die 27-Jährige geht ganz offen damit um und nutzt sogar ihre Reichweite, um das Thema ihrer Internet-Community näher zu bringen. „Ich habe ja auch letztens ein TikTok gemacht. Jungs sagen ja immer gerne: das Kondom, das passt mir nicht. Dann habe ich das über meinen Fuß gezogen – das passt sehr gut!“, erzählt sie uns amüsiert.

Doch so lustig solche Aufklärungsvideos auch sind, das Thema ist eigentlich sehr ernst. Denn in Deutschland sind rund 90.000 Menschen HIV-positiv. Was viele nicht wissen: Wenn man medikamentös gut eingestellt wird, ist man nicht mehr ansteckend. „Wir HIV-Positiven können mittlerweile ein ganz gutes Leben führen, haben eine ganz normale Lebenserwartung und jetzt geht es darum, dieses Stigma zu relativieren“, erklärt No Angels-Star Nadja Benaissa (41).

Mittlerweile ist Evelyn Burdecki kein schüchternes Mädchen mehr und kann ganz offen mit dem Thema umgehen. Sehen Sie im Video, wie sie jetzt sogar anderen auf ihre charmante Art und Weise ihre Hilfe anbietet.