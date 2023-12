Es sollte ein schöner Schulausflug werden – doch ein 13-Jähriger kehrt nun nie mehr zurück!

Schock unter Lehrern und Schülern: Die Klasse aus Rumänien machte einen Schulausflug nach Österreich – in einem Hotel stürzt ein Schüler dann plötzlich in den Tod! Der 13-Jährige fiel offenbar vom Balkon eines Hotels direkt an der Autobahnabfahrt A2. Die Klasse hatte dort übernachtet.