Am häufigsten sind nach Angaben der Krankenkasse Kinder betroffen – und die Zahlen der Betroffenen steigen stetig. „Neurodermitis wird vor allem bei Säuglingen, Kindern und Jugendlichen diagnostiziert. Das mag auch daran liegen, dass beim erstmaligen Auftreten die Symptome ärztlich abgeklärt werden wollen“, sagt Susanne Klein, Barmer-Landesgeschäftsführerin aus Hamburg.

Je nach Alter seien die Zahlen unterschiedlich. Am häufigsten seien Kinder bis neun Jahre betroffen. In dieser Altersgruppe werde Neurodermitis bei 11,6 Prozent der Kinder diagnostiziert. Mehr als jedes zehnte Kind ist hier also betroffen. Bei den 10- bis 19-Jährigen sind es den Angaben zufolge noch 6,1 Prozent. Bei über 20-Jährigen sinke die Betroffenheitsrate dann stetig bis auf ein Niveau von gut zwei Prozent.

Im Erwachsenenalter komme es häufig zu symptomfreien Phasen. Faktoren wie Rauchen, Luftverschmutzung und übertriebene Hygiene sowie Stress könnten das Krankheitsbild verstärken.

