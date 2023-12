Nico wächst in der Kleinstadt Warstein auf. Er arbeitet gerne mit Menschen, ist offen und hilfsbereit. Monika Wintergalen, Tante von Nico, erzählt im Gespräch mit RTL: „Er war als Kind schon immer fröhlich, hat sogar bei der Hausarbeit getanzt.“ Nico entscheidet sich, Erzieher zu werden, in seiner Kita ist er bekannt und beliebt. Seit seinem sechsten Lebensjahr ist er beim DLRG aktiv, macht eine Ausbildung als Rettungsschwimmer.

Er hat viele Pläne für seine Zukunft: Er will eine Wohnung im Haus seiner Eltern ausbauen, in die Jugendarbeit gehen, eine Familie gründen. Träume, die alle am 24. Juni 2022 platzten. Es ist ein lauer Sommerabend. Am nächsten Tag will Nico mit seiner Familie in den Urlaub fahren. Ein Urlaub, den niemand antreten wird.