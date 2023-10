In Erinnerung behalten werden sein Vater und seine Freunde den 28-Jährigen als den ganz besonderen Menschen, der er in ihren Augen war. Chris R. zu RTL: „Es war ja nicht das erste Mal, dass er jemandem geholfen hatte. Er hatte so viele Male davor auch schon anderen geholfen. Ich glaube, das war ein Teil seiner Bestimmung gewesen, dass er so getickt hat, so gedacht hat. Wenn irgendjemand in Not war, dann ist er da, ohne groß darüber nachzudenken.“ Und weiter: „Also grundsätzlich ist mein Sohn kein anderer gewesen, wie jeder andere auch. Er ist genauso ein Mensch gewesen aus Fleisch und Blut, der vielleicht bessere Vorsätze hatte und vielleicht eine ganze Portion mehr Mut und ein größeres Herz hatte, um das so anzuwenden.“