Sie hofften auf ein besseres Leben – doch auf der A94 zerplatzt der Traum!

22 Menschen sitzen am Freitagmorgen in dem Transporter, der eigentlich nur Platz für neun Personen hat. Als der Fahrer auf der A 94 bei Waldkraiburg/Ampfing (Bayern) dann vor der Polizei flüchtet, kommt es zum tödlichen Crash: Sieben Menschen, die ein Fahrer über die Grenze schleusen sollte, sterben. Nun hat die Staatsanwaltschaft gegen den 24-jährigen Fahrer des Schleuser-Fahrzeugs einen Haftbefehlt wegen Mordes in sieben Fällen, Einschleusen von Ausländern mit Todesfolge, versuchten Mordes in 15 Fällen und weiterer Delikte erwirkt.