Der 42-Jährige schläft schlecht, seit es gebrannt hat, aber ihn beruhigt, dass niemandem etwas passiert ist. Seine Zuversicht, dass der Täter ermittelt wird, ist groß: „Da bin ich mir hundertpro sicher. Der wird gepackt!“

Und er will dabei helfen, wo er kann. „Meine Gedanken sind bei den Leuten, die jetzt draußen stehen und nicht in ihre Wohnungen reinkommen.“ Er wünscht sich, dass der Täter schnell zur Verantwortung gezogen wird. In der Zwischenzeit gibt ihm seine Freundin Halt: „Ich bin so glücklich, dass ich so eine starke Frau habe, die mit mir in der Realität lebt. Sie ist das Allerbeste, was mir hätte passieren können.“ (xes)