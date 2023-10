Die Landespolitik will nach dem grausamen Vorfall nun das Gesetz zur Hundehaltung überprüfen. Fest steht: In Oberösterreich ist die Haltung dieser Hunderasse mit keinen besonderen Auflagen verbunden. Für einzelne Hunde gilt Maulkorbpflicht nur dann, wenn sie von den Behörden als auffällig eingestuft wurden, weil sie Menschen oder Tiere bereits bedroht haben. Elmo sei zuvor jedoch nicht aggressiv aufgefallen, so der Bürgermeister der Gemeinde, Martin Gaisberger. Nicht überall in Österreich gibt es jedoch die gleichen Regeln – den in drei anderen Bundesländern ist die Haltung von potenziell gefährlich eingestuften Rassen wie American Staffordshire Terrier eine Genehmigung oder Hundeführerscheinprüfung notwendig. Oberösterreich gehört nicht dazu: Dort müssen alle Hundebesitzer einen Kurs absolvieren.

Noch schärfer sind die Regeln zur Haltung dieser Hunderasse in Deutschland. Hier ist es generell verboten, American Staffordshire Terrier einzuführen. Die Haltung dieser Kampfhunde ist in den meisten Bundesländern von Deutschland nur mit Genehmigung von Behörden erlaubt. In Brandenburg und Bremen darf die Rasse gar nicht gehalten werden. Dennoch ist die Einstufung von Hunderassen umstritten. (ibü mit dpa)