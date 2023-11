Die Eltern aus Ludwigshafen suchen ihre Tochter Nisa. Das Mädchen war ebenfalls in dieser Whatsapp-Gruppe.

In dem Keller sollen Salafisten ihre Anhänger gefügig machen und auf ihre Ideologie einschwören. Dafür sollen die Täter vorher mit den jungen Frauen über eine Whatsapp-Gruppe in Kontakt kommen. „Sie manipulieren die Mädels und machen eine Gehirnwäsche“, erzählt Saras Mutter. Wenn die Frauen dann in den Fängen der Sekte sind, sollen ihnen das Handy, Papiere und Ausweise weggenommen werden, glaubt die Mutter zu wissen.

Den entscheidenden Tipp bekommt Mutter Yasmin von einer Familie aus Ludwigshafen. Auch ihre Tochter Nisa verschwand im April 2022. Der Vater ist sich sicher: „Ich weiß, sie ist irgendwo bei den radikalen Leuten.“ Beide Mädchen waren in dieser Whatsapp-Gruppe.