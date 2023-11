Die Schock-Details des Horror-Mordes sind auch nach 30 Jahren kaum zu ertragen. In einem Einkaufszentrum im Liverpooler Stadtteil Bootle (Großbritannien) hatte Venables den Zweijährigen mit seinem Mittäter verschleppt, anschließend nahe Eisenbahngleisen gefoltert bis das Kleinkind stirbt. Während seinem Komplizen nach der Haft der Weg zurück in ein normales Leben gelingt, muss Venables 2010 und 2017 zwei weitere Male hinter Gitter – weil er Missbrauchsdarstellungen von Kindern auf seinem Computer hat. Dreiviertel seines bisherigen Lebens verbringt Venables im Gefängnis. Hat er es verdient, seine dritte Haftstrafe vorzeitig zur Bewährung beenden zu können? Denise Fergus meint: Nein.

„Venables hatte in der Vergangenheit so viele Chancen und er hat sie alle vertan. Es ist ihm egal. Er kümmert sich wirklich um niemanden“, so die Mutter des Opfers von vor 30 Jahren im britischen Mirror. Am Dienstag (14. November) beginnt eine zweitägige Anhörung vor einem Bewährungsausschuss, der über eine Freilassung Venables auf Bewährung entscheidet. „Wenn er nach einer Freilassung weitere Verbrechen begeht, liegt das auf Ihren Schultern. Deshalb bitte ich Sie nur, das Richtige zu tun“, appelliert Fergus an den Ausschuss.